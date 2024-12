Jovem é morto a tiros após show de cantor famoso em Periperi

- Foto: Reprodução

Moradores de Periperi, no Subúrbio de Salvador, viveram momentos de desespero e pânico na madrugada desta segunda-feira, 16. Horas após o show de Tony Salles na Praça da Revolução, diversos disparos ecoaram pela região e resultaram na morte de um jovem.

Ao Portal MASSA!, testemunhas que estavam no local relataram que dois criminosos não identificados se aproximaram do rapaz, identificado como Washington Pereira dos Santos, de 21 anos, e o alvejaram com mais de cinco tiros por volta de 1h da madrugada.

Após os disparos, o jovem baleado foi encontrado caído ao chão, coberto por sangue, pelos populares. Agentes da 18ª CIPM foram acionados e socorreram a vítima para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Em nota enviada ao MASSA!, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do crime estão sob investigações da 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador.