Fugitivo do presídio em Eunápolis morre em confronto, diz PM

A Polícia Militar da Bahia confirmou a morte de um dos 16 detentos que fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis, na última quinta-feira, 12. No entanto, a corporação não revelou a identidade do fugitivo. O caso aconteceu no domingo, 15.

De acordo com a PM, policiais militares da CIPT/Rondesp Extremo Sul foram acionados, no final da manhã, para averiguar a denúncia de um homem armado na zona rural de Eunápolis. Ao chegarem, os militares se depararam com um suspeito, que atirou contra os agentes. Houve revide e, após a troca de tiros, o indivíduo foi encontrado ferido e socorrido para uma unidade hospitalar da região.

Com ele, que foi identificado como um fugitivo do Conjunto Penal de Eunápolis, foi apreendida uma arma de fogo, que foi encaminhada para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.

