Armas de PM são apreendidas após morte de esposa em Salvador

Gleice da Silva Bonfim, de 26 anos, e seu marido, o PM João Paulo Freire - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A morte de Gleice da Silva Bonfim, de 26 anos, deixou a região da Baixa do Bonfim, em Salvador , em clima de luto e revolta neste domingo, 15. A jovem morreu dentro de casa com dois tiros - um na cabeça e outro no abdômen. O principal suspeito do crime é o próprio marido, João Paulo Freire, soldado da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Leia Mais:

>> Homem em suposto surto toma ambulância do Samu em Vitória da Conquista

>> Suspeitos de ajudar na fuga dos 16 do presídio de Eunápolis morrem

O caso ocorreu na Rua Guilherme Marback, de acordo com informações apuradas pelo Portal MASSA!. Um dos fatos que podem complicar a situação do suspeito envolve a apreensão de duas armas de fogo - uma pistola de uso pessoal do soldado e outra pertencente à corporação, conforme divulgado pela PM.

Além disso, a corporação garantiu, em nota à reportagem, que colabora com as investigações da Polícia Civil para esclarecer o ocorrido.