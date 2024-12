Homem em suposto surto toma ambulância do Samu em Vitória da Conquista

A ambulância só foi localizada no domingo - Foto: Blog do Anderson

Um homem, em um aparente surto psicótico, tomou uma ambulância do Samu no sábado, 14, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. O veículo só foi encontrado no domingo, 15.

Segundo o Blog do Anderson, o homem, que não teve o nome informado, havia sido levado no sábado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser atendido. Após ser liberado, ele entrou no veículo, ligou o carro e saiu pelas ruas da cidade.

A ambulância só foi localizada no domingo e estava danificada. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.