Homem é executado ao atender chamado em confraternização na Bahia

Peritos encontraram 35 cápsulas de munições no local - Foto: Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Um homem foi assassinado neste domingo, 15, no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana, durante uma confraternização de encerramento de um torneio de futebol. Testemunhas relataram que dois veículos passaram pela rua, retornaram e, em seguida, dois homens desceram chamando Ricardo Santos Almeida.

Leia mais

>> Prefeitura baiana confirma duplo feminicídio; Polícia Civil investiga

>> Suspeitos de latrocínio no norte da Bahia são mortos pela PM



De repente, diversos disparos de arma de fogo foram disparados contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram do local, de acordo com informações do portal Acorda Cidade.

No local do crime, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontraram 35 cápsulas de munições, incluindo calibres .380 e 9mm.