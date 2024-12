Suspeitos de latrocínio no norte da Bahia são mortos pela PM

Aparecida Rodrigues de Gois Ferreira, de 43 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois elementos morreram durante operação da Polícia Militar (PM) para prender o responsável pelo latrocínio da técnica de enfermagem Aparecida Rodrigues de Gois Ferreira, de 43 anos. A mulher foi assassinada a tiros na frente da filha, de 6 anos, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia.

Um terceiro rapaz que teria participado do roubo da motocicleta de Aparecida, um adolescente de 15 anos, foi apreendido. Ele permanece sob custódia policial e será ouvido por representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O caso aconteceu na última quinta-feira (12), enquanto os suspeitos foram mortos na sexta (13). De acordo com a PM, os agentes foram informados de que o autor do crime estava escondido em uma residência no bairro Alto do Cruzeiro. Um deles era Lucas Gabriel de Sousa Bispo, de 21 anos, enquanto o outro não teve identidade revelada.

Ao chegarem no local indicado, os policiais encontraram dois suspeitos que reagiram à abordagem. Houve uma troca de tiros e a dupla foi atingida, não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), os dois chegaram a ser socorridos para uma UPA antes de morrerem. Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres, munições e uma motocicleta.