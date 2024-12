Técnica de enfermagem é morta durante assalto na Bahia

Crime aconteceu na cidade de Juazeiro - Foto: Redes sociais

Uma mulher, de 43 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, 12, após sofrer um assalto a caminho da igreja em Juazeiro, na Bahia. Segundo a família informou a polícia, os assaltantes mandaram a filha de seis anos da vítima, correr para não ver a morte da mãe.

Segundo a Polícia Civil, Aparecida Rodrigues de Gois Ferreira era técnica de enfermagem e pilotava a moto com a filha na garupa, quando foi abordada por dois homens armados no bairro Argemiro. Os assaltantes mandaram a criança correr e depois atiraram na técnica de enfermagem, que morreu no local.

A motocicleta da vítima levada no assalto e encontrada na manhã desta sexta-feira, 13, no bairro Sol Levante, em Juazeiro.