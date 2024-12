Três cidades baianas registram temperaturas mais altas do Brasil

Salvador tem previsão de temperatura máxima de 33º nesta segunda-feira e deve seguir assim ao longo da semana - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Há cinco dias antes do início do verão três cidades baianas registraram temperaturas acima de 36ºC e ficaram no top 10 dos municípios mais quentes no Brasil no último domingo, 15, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As informações são do G1.

Entre os municípios que registraram as altas temperaturas estão, Formosa do Rio Preto (em 3° lugar), no extremo oeste, Barra (em 5°), no Vale do São Francisco, e Jeremoabo (em 9°), no nordeste baiano. As temperaturas registradas foram 37.3°C, 36.9°C e 36.7°C, respectivamente.

Já as cidades que tiveram o registro de temperaturas mais altas foram, Jaguaribe, no Ceará, que registrou a temperatura mais alta do país de 38,3ºC. E em seguida Seridó e Caicó, ambas no Rio Grande do Norte, com 37,5ºC e 37,3ºC, respectivamente.

Segundo a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, apesar das altas temperaturas, o clima está dentro do esperado e ainda não atingiu os valores mais altos.

"Está dentro do padrão do que é o nosso verão, que é o período mais quente do ano. É normal ter temperaturas acima dos 40ºC no Vale do São Francisco e no nordeste baiano", explicou Cláudia Valéria.

Em Salvador, a previsão de temperatura máxima nesta segunda-feira, 16, é de 33ºC e deve seguir assim ao longo de toda a semana. A mínima fica entre 24°C e 25°C, conforme apontado pelo Inmet.