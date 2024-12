Vídeo: homem esfaqueia ex-companheira em shopping de Salvador

- Foto: Reprodução

Uma funcionária de uma das lojas do Shopping Paseo, localizado no bairro do Itaigara, em Salvador, foi esfaqueada por um homem que seria seu ex-companheiro. O caso aconteceu Shopping Paseo, na manhã desta segunda-feira, 16.

De acordo com a nota do shopping, a equipe de segurança rapidamente identificou a situação e conseguiu conter e imobilizar o agressor até a chegada das autoridades policiais, que se dirigiram ao local em menos de dez minutos.

A funcionária, identificada como Cristiane Souza, 38 anos, foi atendida pelos brigadistas do shopping e depois pelos profissionais do Samu. Ela passa bem e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

O homem foi identificado com Carlos Vinícius. Ele foi leveado ao Hospital Geral do Estado após ser agredido por populares.

O Paseo informa que está prestando toda a assistência necessária à vítima.

O Portal A TARDE entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda resposta.