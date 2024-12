Mulher tem braço decepado ao colocar para fora de ônibus em Salvador

- Foto: Divulgação / Google Street View

Durante o trajeto de um ônibus pela Avenida Gen. San Martin, em Salvador, uma mulher teve o braço decepado ao colocá-lo para fora do veículo, na tarde desta segunda-feira, 16.

O incidente informações preliminares, dão que ao avistar uma conhecida, a vítima esticou o braço para chamar a pessoa, momento em que o ônibus passou próximo a um poste e o atingiu, resultando na amputação imediata.

De acordo com informações da TV Record, a mulher perdeu muito sangue, mas não corre risco de vida e foi prontamente atendida pelo SAMU, que a socorreu no local. Além dela, uma outra senhora, que também estava no ônibus e se assustou com a cena, precisou de atendimento médico, mas não foi hospitalizada.

A mulher segue recebendo cuidados médicos, e as circunstâncias exatas do ocorrido estão sendo apuradas.