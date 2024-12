Mutirão nacional de renegociação de dívidas começa nesta segunda - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Começa nesta segunda-feira, 16, consumidores de todo o país com dívidas atrasadas podem aderir à segunda etapa do "Renegocia!" – mutirão coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça para quitar débitos com instituições financeiras, empresas de telefonia e companhias de água e energia elétrica.

O "Renegocia!" vai até 17 de janeiro de 2025 e dará aos consumidores acesso a condições especiais para renegociar os débitos como descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento, por exemplo.

Os Procons regionais e outros órgãos de defesa do consumidor também são parceiros do mutirão. A negociação poderá ser feita pela internet, no consumidor.gov.br – em negociação direta com as empresas ou presencialmente, na sede dos Procons e de órgãos similares – neste caso, é importante conferir se o órgão local está participando do mutirão.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio citados pelo governo, 8 em cada 10 famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. O governo afirma que o momento é "estratégico" para renegociar dívidas, por coincidir com a virada do ano e, em muitos lares, a chegada do 13º salário.

"Nesta edição, terão prioridade na negociação os consumidores vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da Região Norte do País, povos originários e mulheres chefes de família", informou o ministério.