3 pessoas são presas tentando embarcar com drogas e armas em Guarulhos

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, a Polícia Federal realizou três prisões no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos em ações distintas. Os detidos tentavam embarcar com itens ilícitos em voos com destino a Portugal, França e Ceará.

Durante as fiscalizações de rotina, que contam com o uso de scanners corporais e aparelhos de raio-x, os agentes prenderam duas brasileiras tentando transportar cocaína. A primeira suspeita, com destino a Portugal, foi flagrada com mais de um quilo de cocaína, escondida em 125 cápsulas. A segunda, que também tentou embarcar para o exterior, trazia 2 kg da mesma substância, dissimulados em volumes presos ao corpo por uma espécie de cinta.

Mais de um quilo de cocaína, escondida em 125 cápsulas | Foto: Divulgação / Polícia Federal

Em outra operação, os policiais identificaram, com a ajuda do raio-x, uma arma de fogo em uma mala despachada para o Ceará. O dono da bagagem foi localizado e preso, pois não possuía a documentação exigida para o transporte e porte da arma.

Os detidos foram encaminhados à Justiça Federal, onde responderão pelos crimes cometidos.