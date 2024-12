Filha de Vanusa começa trabalho em restaurante: "Fazendo faxina"

Aretha Marcos - Foto: Reprodução

A cantora Aretha Marcos, 50, filha da também cantora Vanusa e irmã da atriz Paloma Duarte, revelou nas redes sociais que está trabalhando em um restaurante no interior de São Paulo.

"Servindo, lavando louça, fazendo faxina. Trabalho digno, que eu consegui através do meu sacrifício, do meu esforço e do meu merecimento", disse ela, que vinha passando por dificuldades financeiras e chegou a pedir ajuda na web.

Leia também:

>> Ufba terá concurso de sósias de Davi Brito; prêmio é uma calabresa

>> Ex de Camila Pitanga adota nome sem gênero: "Posso ser muitas coisas"

>> Mãe de MC Loma se revolta com Melody: "Tem inveja da minha filha"

"Estou bem. Estou trabalhando com dignidade e integridade, estou satisfeita, porque agora eu posso pelo menos pagar as minhas contas sem ficar pedindo nada a ninguém nem ser um problema para ninguém. Pelo menos o problema da minha sobrevivência está resolvido, já que como artista eu não posso", completou.

No vídeo, a artista diz que não conseguiu voltar a cantar e cita "perseguição, exploração de imagem e tortura, aliciamento psicológico". A história toda da minha vida é bizarra. Tudo está sendo registrado há 14 anos", disse.

Aretha é filha de Vanusa com o cantor Antonio Marcos.