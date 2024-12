Ex de Camila Pitanga adota nome sem gênero: "Posso ser muitas coisas"

Igor Angelkorte, deu um passo ousado em sua jornada pessoal ao mudar o próprio nome - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Angel Ferreira, conhecido anteriormente como Igor Angelkorte, deu um passo ousado em sua jornada pessoal e profissional ao mudar o próprio nome. Em entrevista a Heloísa Tolipan, o artista, que foi namorado da atriz Camila Pitanga de 2015 à 2017, revelou que a escolha foi motivada por um desejo de romper com padrões associados à masculinidade e abraçar novas possibilidades de identidade.

"Comecei a brincar com meu nome e, de novo, pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser", disse, explicando que a transformação é uma metáfora para o renascimento. "Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta. Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino."

A mudança, segundo ele, não foi apenas simbólica, mas também, uma forma de explorar o impacto que um novo nome pode trazer à sua vida e carreira. "Há um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais com base no retorno financeiro. O mais importante é ter um nome que me lembre que eu posso ser muitas coisas", afirmou.



Mesmo consciente de que a mudança pode gerar estranhamento no meio artístico, Angel Ferreira enxerga a transformação como um convite à reflexão. "A possibilidade de mudança pertence a todos nós. Até mesmo o nosso nome pode mudar. Estou curioso para ver o que essa escolha pode trazer."