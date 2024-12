Cidade Baixa: família vive desespero após morte de Gleice

rincipal suspeito do crime é o próprio marido da jovem - Foto: Reprodução/Vídeo

A morte de Gleice da Silva Bonfim, de 26 anos, na Baixa do Bonfim, em Salvador, deixou os familiares em choque e mergulhados em um luto profundo. A mulher foi morta com dois tiros, um na cabeça e outro no abdômen, e a cena do crime foi registrada em vídeo, que foi compartilhado pelos parentes.



Nas imagens, que a reportagem do Portal MASSA! teve acesso, é possível ver o local todo 'revirado', com roupas, colchões e outros objetos bagunçados e jogados ao chão. Além disso, dentro do quarto onde Gleice foi morta, marcas de sangue são encontradas espalhadas por diversos cantos do imóvel.

Completamente desamparada, a irmã da vítima, Kely, clamou por justiça no vídeo. "Eu quero a corregedoria aqui! Como minha irmã se matou se não tem arma? Levaram a arma. Minha irmã deixou uma filha de sete anos. Eu só quero justiça!", expressou.

O principal suspeito do crime é o próprio marido da jovem, João Paulo Freire, soldado da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Ele fugiu do local ao lado do irmão e da mãe após o ocorrido. Duas armas de fogo foram apreendidas na casa.