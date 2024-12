Mulher é assassinada na Baixa do Bonfim; marido PM é suspeito

Freire e Gleice viviam juntos há dois anos e oficializaram a união há menos de uma semana - Foto: Reprodução | Acervo de família

Uma união de dois anos, oficializada há 5 dias, terminou em tragédia na Baixa do Bonfim neste domingo, 15. Gleice da Silva Bonfim, de 26 anos, foi morta com dois tiros, na cabeça e abdome, dentro de casa. O marido, soldado PM João Paulo Freire, da 16ª CIPM, do Comércio, é apontado pela família como o autor dos disparos.

Freire, como é conhecido, saiu de casa gritando que a mulher se havia matado após a mãe da vítima, Ana Lícia Bonfim, ouvir os disparos. O crime ocorreu por volta das 14 horas e, segundo a irmã de Gleice, Kely Bonfim, Freire e o irmão gêmeo João Pedro fugiram do local em companhia da mãe. A arma e as cápsulas dos disparos não foram encontradas.

A presença da sogra, inclusive, teria sido o estopim para os desentendimentos. Segundo Kely, Gleice e o marido vinham discutindo, uma vez que a mulher cobrava que mãe de Freire retornasse para Jequié, de onde veio para o casamento.

A irmã conta ainda que policiais da 16ª foram os primeiros a chegar na cena do crime, seguidos pela Polícia Civil e o rabecão, que fez a remoção do corpo, documentada por Kely em vídeo (veja abaixo). Ela cobra uma investigação da Corregedoria da PM. Gleice deixa uma filha de 7 anos de outro relacionamento.

A TARDE pediu posicionamento das Polícias Civil e Militar e tão logo haja retorno a reportagem será atualizada.