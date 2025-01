Mais de 30 cidades baianas sofrem alerta de chuvas intensas. saiba quais

As áreas afetadas estão no sul baiano e centro sul - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de chuvas intensas para 34 cidades baianas para esta quinta-feira, 19.

Há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As áreas afetadas estão no sul baiano e centro sul.

Os municípios atingidos na Bahia são: Arcobaça, Belo Campo, Cândido Sales, Caravelas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Jacaraci, Jucuruçu, Lajedão, Licinio de Almeida, Macarani, Maiquinique, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Nova Viçosa, Piripá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Teixeira de Freitas, Tremendal, Urandi, Vereda e Vitória da Conquista.

Zonas de outros estados, como Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Noroeste Espírito-santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Litoral Norte Espírito-santense e Metropolitana de Belo Horizonte também estão inclusos no alerta.