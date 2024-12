Confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

- Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

A previsão do tempo em Salvador para esta semana aponta para a influência de uma massa de ar quente e úmida, combinada com ventos provenientes do Oceano Atlântico, que intensificarão a formação de nuvens e favorecerão a ocorrência de chuvas em diversas regiões.

De acordo com o boletim da Defesa Civil (Codesal), o céu permanece nublado e as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 23°C (mínima) e 33°C (máxima).

Leia mais

>> Tráfego no Santo Antônio Além do Carmo será alterado nesta terça

>> Natal de Salvador: o que você precisa saber sobre a programação

>> Centro Histórico ganha Zona Azul especial para Natal; veja

Entre terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, o céu ficará claro a parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia.

Na quinta-feira, 12, o céu ficará nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia.

Entre sexta-feira, 13, e sábado, 14, o céu ficará parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia.

No domingo, 15, o céu ficará nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a qualquer hora do dia.