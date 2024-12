Natal de Salvador: o que você precisa saber sobre a programação

Túnel cenográfico montado entre a Rua Chile e Praça da Sé é um entre os destaques na decoração da cidade - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Então é Natal…” bom, ainda não é, mas já é possível ver os sinais por Salvador e por toda a Bahia. A abertura do Natal na capital baiana aconteceu ontem com show de fogos, brilho dos pisca-piscas e atrações no Centro Histórico. Todos elementos que colaboram para destacar o estado em mais um segmento turístico: o natalino. As estimativas apontam para números recordes de turismo neste verão e o Natal é um segmento que pode impulsionar o setor - sem perder de vista todos os atrativos já tradicionais da Bahia.

Segundo o secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacelar, todos os indicadores apontam que o verão baiano deve superar o recorde de seis milhões e meio de turistas do verão passado. “Somos o maior portão de entrada do Norte e Nordeste para turistas estrangeiros, entram por aqui 45% de todos os turistas internacionais. No verão, vamos ter 19 voos semanais da América Latina, o maior número de uma capital da região. Estamos com uma ocupação de hotéis na taxa de 80% antes da alta temporada, nossos voos têm a maior taxa de ocupação do país. Tudo indica que vamos bater o recorde”, pontua.

Inauguração das luzes de Natal no Centro Histórico de Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O forte do turismo na Bahia no verão é a variedade de segmentos, e uma que ainda pode ser mais explorada é o Natal. O estado ainda não está consolidado como destino turístico visando o período, até por uma falta de tradição, mas essa pode ser uma oportunidade importante, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Wilson Spagnol. “Já sabemos que temos o verão aquecido, nosso trabalho então é estender o verão para antes e pra depois. O Natal é uma data de família e a família já está de férias viajando, então os destinos que fazem programação de Natal certamente vão atrair as famílias”, afirma.

Natal de Salvador tem árvore e presépio gigantes | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

‘Cidade Natal’

O destaque dentro do segmento no estado fica para Salvador. O túnel cenográfico de quase 400 metros de extensão - e mais de 25 milhões de microlâmpadas - entre a Rua Chile e a Praça da Sé é um dos portões de abertura do Natal da capital baiana, que teve início ontem. O tema da festa este ano é “Salvador, Cidade Natal do Brasil”, que conta ainda com presépio do nascimento de Jesus Cristo e a chegada dos Reis Magos na Praça Municipal; árvore de Natal de led na Praça da Sé; Casa do Papai Noel, na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, que vai funcionar até dia 26 de dezembro, das 17h às 22h; entre outras atrações.

“Tem milhares de pessoas e turistas que estão vindo a Salvador para conhecer o nosso Natal. E nós vamos levar ele para ser uma das festas de Natal mais conhecidas do Brasil, para também impulsionar ainda mais o nosso calendário da cidade, em especial no mês de dezembro e início de janeiro”, afirma o prefeito de Salvador, Bruno Reis. No Centro Histórico, o Natal promovido pela Prefeitura vai até 06 de janeiro de 2025.

No Centro Histórico, o Natal promovido pela Prefeitura vai até 06 de janeiro de 2025 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Outros destaques da decoração da cidade são o Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, decorado como um presente natalino; sacadas musicais do Pelourinho em que vão acontecer apresentações de corais ligados a projetos sociais, entre os dias 10 e 15 de dezembro, às 18h; Vila Natalina na Praça Municipal, com barracas de instituições sociais; e mais.

Essa variedade de atrações atraiu a gerente comercial, Fabricia Oliveira, para trazer pela primeira vez a pequena Maria Isis, de 2 anos, para conhecer o Natal da cidade. “Viemos fazer uma coisa aqui no centro e já aproveitamos pra ver a decoração. Ela quer ver tudo. Papai Noel, luzes, sacadas, corais, tudo”, comenta.

A decoração natalina também é apontada como favorável pela baiana de acarajé Sueli Conceição, da barraca de acarajé da Sueli e da Suelen, que conta que seu movimento aumenta em 10% por conta do aumento de visitas ao Pelourinho. “Aumenta muito o movimento, então aumentam as vendas. Bastante turista e pessoas daqui da Bahia também vêm pra ver a decoração e aí me veem. Sempre decorei minha barraca no Natal, São João, Carnaval. Agora é que tá combinado mesmo”, fala.

Decoração natalina da capital baiana atrai milhares de pessoas | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Outros locais da cidade também recebem decoração de Natal. A Praça João Martins, em Paripe, com a Casa do Papai Noel e atrações culturais; além da Praça João Paulo II, na Fazenda Grande II, que é outro lugar de destaque. Diversas outras ruas, avenidas e bairros de Salvador também contam o brilho do Natal neste ano.

