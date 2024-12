Tráfego no Santo Antônio Além do Carmo será alterado nesta terça

Mudanças ocorrerão das 6h às 18h e incluem a interdição total do Largo de Santo Antônio Além do Carm - Foto: Fernando Vivas / GOVBA

O tráfego no bairro Santo Antônio Além do Carmo sofrerá alterações nesta terça-feira, 10, em razão da realização do evento “Carnaval Itaipava”.

Leia mais

>> Natal de Salvador: o que você precisa saber sobre a programação

>> Centro Histórico ganha Zona Azul especial para Natal; veja

>> Centro Histórico se torna palco principal do Natal em Salvador

As mudanças ocorrerão das 6h às 18h e incluem a interdição total do Largo de Santo Antônio Além do Carmo, no trecho em frente ao Museu do Mar Aleixo Belov, e o sentido duplo de tráfego no lado do Largo entre o imóvel nº 01 e o Forte Santo Antônio.

Além disso, haverá interdições parciais e intermitentes, com duração máxima de 2 minutos, nas vias Travessa dos Perdões e Rua dos Carvões.