Família feita refém por bandidos em fuga em Salvador é libertada

Na tarde de hoje, três homens armados invadiram uma residência no bairro Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com informações preliminares uma família inteira foi feita refém, incluindo uma idosa de 89 anos. Durante o cerco, os criminosos realizaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais, onde divulgaram a situação e pediram a chegada da imprensa.

As vítimas, após momentos de tensão, foram libertadas em segurança. Um dos bandidos, identificado como Jeferson pelo pai, foi preso juntamente com seus comparsas e está sendo conduzido para a Central de Flagrantes.

A Polícia Militar esteve no local, e a operação foi coordenada pelo Tenente Coronel Luciano Jorge, comandante da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ele foi responsável pelas negociações com os criminosos, que decidiram se entregar sem maiores confrontos.

Em entrevista à TV Record, o Tenente Coronel Luciano Jorge relatou o desfecho positivo da ação:

"Pessoas foram feitas reféns. Vamos agora apresentar os suspeitos ao delegado de plantão para fazer o procedimento policial pertinente."

O comandante também destacou os cuidados especiais com a idosa de 89 anos, que havia passado por uma cirurgia cardíaca e recusou atendimento médico. "Ela dispensou o atendimento. Estamos tendo muito cuidado porque ela me falou que tem 89 anos de idade, então ela é uma pessoa que já passou por cirurgia cardíaca, inclusive. Então, temos que ter todo o cuidado para poder conduzi-la com segurança e chegar à delegacia com segurança."

Luciano Jorge finalizou a entrevista ressaltando a eficácia da negociação: "Tudo bem, negociação feita com êxito no dia de hoje, está resolvido no dia de hoje, graças a Deus."

