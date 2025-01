Mala abandonada expõe esquema milionário de tráfico entre DF e SP

- Foto: Divulgação

Uma mala abandonada no DF no final do ano passado contendo 29kg de cocaína colocou a Polícia Civil (PCDF) no encalço de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. A pista inicial resultou no cumprimento de 23 mandados de prisão temporária e 46 de busca e apreensão contra o grupo na capital, em São Paulo, Goiás e Paraná, na manhã desta quinta, 19.

Segundo a polícia, a investigação teve início logo após a localização da mala que foi abandonada na garagem de uma companhia de ônibus de viagem carregada de cocaína. Essa era uma das estratégias utilizadas pelo grupo para a entrada de drogas no DF, principalmente com entorpecentes vindos de São Paulo.

Ainda conforme as investigações, a organização criminosa era liderada por um casal, de 49 e 36 anos. Os dois tinham papéis bem específicos. O homem era o gerente das ações. Já a mulher era responsável pelas finanças. As apurações policiais revelaram que, na malas, a quadrilha costumava esconder skunk e cocaína em meio a uma carga de flores e plantas, visando, assim, dificultar a fiscalização e localização da droga.