Homem é preso após PRF localizar mais de 2kg de drogas em mala | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante após a Polícia Rodoviária Federal localizar 2,25kg de substância análoga a cloridrato de cocaína em uma mala transportada em um ônibus abordado em Vitória da Conquista, na sexta-feira, 12.



Segundo a corporação, a fiscalização foi realizada com o apoio de cães farejadores, Kaleu e Friedel, que identificaram a presença da substância ilícita transportada em uma mala que estava no bagageiro do veículo.

O passageiro responsável pela bagagem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, para aplicação das medidas legais cabíveis.