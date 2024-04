Homem é preso após roubar celular e ser agredido por populares na BA | A TARDE

Um homem foi preso por suspeita de roubo, na tarde desta quarta-feira, 10, na cidade de Feira de Santana, na região norte da Bahia. Ele ainda teria chegado a entrar em vias de fato com uma das vítimas do assalto.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), as equipes foram acionadas para atender uma denúncia de luta corporal entre dois homens em via pública. O caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas.

Ao chegarem, os PMs constataram que um indivíduo teria tentado roubar o celular de um rapaz, que reagiu e começaram a se agredir. Em seguida, populares que passavam pelo local também teriam partido para cima do assaltante.

O suspeito do roubo foi encaminhado para uma unidade de saúde da região e, após atendimento, direcionado à Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.

Vídeo:





Reprodução