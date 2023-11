Homem é preso com carro roubado enquanto fazia ‘ligeirinho’ | A TARDE

Um homem foi preso durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal, no Km 800 da BR 242 em Barreiras, após ser flagrado com um carro roubado. O caso aconteceu no domingo, 19.

Leia mais:

>> Após perseguição, homem é preso com 247 kg de cocaína em carro

>> PRF resgata 30 aves silvestre no sudoeste da Bahia

Segundo as informações da PRF, policiais realizavam fiscalização em frente a unidade operacional quando deram ordem de parada ao veículo, conduzido por um homem de 20 anos.

Durante os procedimentos de abordagem e após pesquisa aos sistemas de segurança, os PRFs verificaram que o condutor era inabilitado.

Além disso, foi descoberto que o veículo, Toyota/Corolla, estava com restrição de roubo ocorrido no dia 15 de maio deste ano, na capital baiana.

Questionado, o motorista informou que foi contratado para fazer o serviço de ‘ligeirinho’ para levar o Corolla de Barreiras até Luís Eduardo e que ganharia 500 reais pelo serviço.

O veículo recuperado e o preso na ocorrência foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.