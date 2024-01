Homem é preso com drogas em Feira de Santana | A TARDE

A Polícia Militar apreendeu uma quantidade de maconha e cocaína com um homem no bairro Aviário, em Feira de Santana, na tarde de terça-feira, 16.



Segundo a PM, os policiais militares realizavam rondas na região, quando perceberam um homem em atitude suspeita, que tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e preso.

Durante as buscas, foram encontrados com ele, maconha, cocaína, uma balança e materiais comumente utilizados no fracionamento e comercialização de entorpecentes. A corporação não revelou a quantidade.

O suspeito e todo o material foram direcionados à delegacia Territorial da cidade, onde a ocorrência foi formalizada.