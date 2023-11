Homem é preso com motocicleta roubada em Lauro de Freitas | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por receptação de veículo roubado, na noite desta quarta-feira, 22, no município de Lauro de Freitas, que fica localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes policiais realizavam rondas na rua das Pitangueiras, no bairro de Jardim Carapina, quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta, que, ao perceber a presença dos militares, demonstrou nervosismo.

O suspeito foi interceptado e abordado, sendo constatado que o veículo estava com restrição de roubo ou furto. Ele foi conduzido, juntamente com a motocicleta, para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.