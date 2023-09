Homem é preso com RG falso para realizar teste em clube de futebol

Um homem de 24 anos, morador de Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso em Vitória da Conquista, no Oeste do estado, com documentos falsos que seriam utilizados para fazer teste em um time de futebol no interior de São Paulo.

O flagrante foi feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de domingo, 17, na BR 116, durante abordagem a um ônibus de transporte de passageiros. De acordo com a PRF, os policiais solicitaram os documentos dos ocupantes para consulta nos sistemas informatizados e constatou que um dos passageiros entregou um RG com sinais de falsificação.

Após alguns minutos de conversa, o homem confessou que a identidade era falsa. Ele disse também que orientado por um ‘olheiro’, e pagou R$ 3 mil para confeccionar RG, CPF, certidão de nascimento e histórico escolar com nome e dados falsos.

Relatou também que usou desse artifício na tentativa de fazer um teste em clube de futebol da cidade de Ribeirão Preto e assim poder ter a chance de ingressar na carreira de jogador. O suspeito foi preso em flagrante. Os agentes informaram que fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.