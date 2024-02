Homem é preso em flagrante após matar vizinho em Lauro de Freitas | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 15, após matar um vizinho em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, Vandilson Messias dos Santos, de 38 anos, foi assassinado em um condomínio no bairro do Caji.

Os disparos deixaram uma mulher ferida. Segundo informações, o crime teria sido motivado por uma discussão entre os vizinhos.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de Vandilson.

O autor dos disparos já se apresentou à polícia e está preso. O flagrante foi realizado na Delegacia Territorial de Itinga.