Homem é preso em flagrante após roubar posto de gasolina na RMS | A TARDE

Um homem foi preso em flagrantes por uma guarnição da 52ª CIPM após roubar um posto de gasolina na tarde deste domingo, 10, em Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os militares realizavam patrulhamento na Av. Praia de Copacabana, quando foram acionados por populares que apontaram um veículo utilizado por um indivíduo que teria sido o responsável por uma série de roubos na região, inclusive de um posto de gasolina situado na BA-099. Diante da aproximação dos pms, o carro fugiu, sendo interceptado logo em seguida.

O condutor do automóvel foi detido e encaminhado, juntamente com as vítimas e todos os materiais apreendidos, para a 23ª DT, onde o flagrante foi formalizado.