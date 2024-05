Homem é preso em flagrante após simular o próprio sequestro | A TARDE

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro e tentar extorquir a família em R$ 4 mil. A situação aconteceu na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia,

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu no sábado, 4, e o homem fingia estar em um cativeiro desde a quinta-feira, 2. Conforme as investigações realizadas por policiais das Coordenadoriaa Regionais do Interior (Coorpins), o sequestro era falso e a vítima, na verdade, era o mentor do crime.

Enquanto fingia estar em um cativeiro, o homem enviava fotos em que aparecia amordaçado para a família que mora em Brumado, a cerca de 136 quilômetros do local do crime.

Após buscas na zona rural de Vitória da Conquista, os policiais encontraram e ele teria confessado o falso sequestro, além de ter dado detalhes de que tentava extorquir a família em R$ 4 mil.

Segundo informações da 20ª Coorpin, o homem agiu sozinho e foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. Ele segue detido no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade e será encaminhado para o Presídio Nilton Gonçalves.

