Homem é preso na Bahia com carro furtado em São Paulo | A TARDE

Um homem foi preso durante uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quinta-feira, 7, na BR 415, em Itabuna, no Sul da Bahia. Ele estava conduzido um veículo com registro de furto desde outubro do ano 2020 em São Paulo.



Segundo a PRF, o flagrante foi realizado durante um comando de fiscalização na altura do Km 32 da rodovia. Ao abordar um Ford/KA com placas do Mercosul, os policiais encontraram sinais de adulteração nas placas e descobriram que o veículo era furtado. O motorista disse que ‘pegou’ o carro emprestado com o amigo dele para jogar bola.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itabuna e poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação de veículo roubado.