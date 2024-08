Homem é preso por ameaçar de morte ex-esposa no extremo sul da Bahia

mandado foi cumprido por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) do município, com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI) - Foto: Ilustrativa | Ascom - PCBA

A Polícia Civil prendeu um homem na cidade de Lajedão, no extremo sul da Bahia, nesta sexta-feira, 16, por ameaçar de morte a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva. A prisão aconteceu o bairro Vila Betinho. O mandado foi cumprido por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) do município, com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI).

O homem ameaçava a mulher desde o final do relacionamento, no primeiro semestre deste ano, afirmando que a mataria caso ela não terminasse o atual relacionamento. Ele também usava a filha do casal para reforçar as ameaças.

No dia 26 de junho o homem tentou contra a vida do atual companheiro da ex-mulher e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário.