Homem é preso por importunação sexual a adolescente dentro de ônibus

- Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 29 anos foi preso na tarde de domingo, 4, suspeito de importunação sexual contra uma adolescente, ocorrida dentro de um ônibus. O homem foi detido em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da cidade de Humildes.



Segundo informações da PRF, a adolescente, que possui 17 anos, estava no ônibus que saiu de Santo Antônio de Jesus com destino a Salvador. Ela estava sentada na poltrona quando sentiu a mão de um homem, que estava do seu lado, tocar as suas pernas. Acrescentou que em seguida, o homem passou a massageá-la. Ela disse ainda que a ação aconteceu mais de uma vez e que conseguiu registrar foto da importunação.



Ela pediu ajuda, e o ônibus foi abordado no posto da PRF, em Humildes. Ainda de acordo com a PRF, os policiais ouviram as partes envolvidas e prenderam o homem.



Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Feira de Santana (BA), onde foram apresentados à autoridade policial de plantão.



A PRF destacou que a pena para esse crime varia de um a cinco anos de reclusão, se não caracterizar um crime de maior gravidade.