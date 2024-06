Homem é preso suspeito de estuprar mulher enquanto ela ia trabalhar

- Foto: Divulgação/PMBA

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher enquanto ela realizava o trajeto a pé de casa para o trabalho. O caso aconteceu na quarta-feira, 12, no município de Tanque Novo, no sudoeste do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que tem 48 anos, relatou que foi seguida pelo suspeito, quando ele a agarrou e forçou a ter relação sexual por volta das 5h.

Os policiais militares foram acionados e encaminharam a vítima para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Os agentes realizaram buscas a partir das características físicas do homem, fornecidas pela vítima, e localizaram ele no mesmo dia.

O suspeito foi levado para a delegacia de Tanque Novo, onde foi reconhecido pela vítima. Ele segue à disposição da Justiça.