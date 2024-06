Homem é preso suspeito de vender e armazenar pornografia infantil | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante no município de Uauá suspeito de vender e armazenar pornografia infantil. A prisão aconteceu nesta segunda-feira, 27.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu quando policiais realizavam rondas, no centro do município, próximo à feira da cidade. A polícia conta que um homem, com atitude suspeita, foi abordado e questionado sobre o que estava fazendo no local e com o que trabalhava. O suspeito teria dito que trabalhava com marmoraria e que também vendia vídeos em grupos de whatsapp.

Questionado pelos policiais sobre o conteúdo dos vídeos, o homem disse que se tratava de conteúdo sexual infantil. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o suspeito foi conduzido à delegacia e entregue à polícia judiciária.

A ação foi realizada pela Polícia Militar da Bahia (PMBA), por meio da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)/Curaçá, subordinada ao Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), com alinhamento estratégico do Comandante-Geral, Paulo José Reis de Azevedo Coutinho.

