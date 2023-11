Homem é preso tentando transportar mais de 100kg de maconha em isopor | A TARDE

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira, 23, após ser flagrado transportando 128 kg de maconha escondidos em caixas de isopor. A prisão e apreensão foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de combate ao crime no Km 332 da BR 242, imediações do município de Lençóis.

Segundo a corporação, uma equipe da PRF abordou um ônibus interestadual que saiu de Rio Verde, em Goiás, com destino final a cidade de Jaçanã, no Rio Grande do Norte.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe decidiu vistoriar o ônibus e ao abrirem o compartimento de carga, os policiais acabaram encontrando mais de 200 tabletes de maconha que estavam acondicionados em caixas de isopor, utilizadas normalmente para refrigerar bebidas.

Todo o material ilício pesou 128,24 Kg.

Foi realizada a checagem dos tíquetes de bagagens, identificando o passageiro responsável pelo transporte da droga. Questionado, o homem de 27 anos e morador da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, não deu detalhes sobre o caso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o homem com a maconha apreendida foi apresentado autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Seabra. Inicialmente, ele responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas).