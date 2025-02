Homem invade banco pelo telhado, abre cofre e tenta furtar armas

- Foto: Reprodução/X

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 22, após invadir e tentar roubar uma agência do Banco do Brasil. O crime ocorreu na Praça Capitão Francisco, em Brumado, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito acessou a agência pelo telhado, conseguiu abrir um cofre e roubou as armas que estavam armazenadas no local. Ele foi descoberto após uma denúncia enviada à corporação pelo próprio sistema de segurança do banco.

Quando os PMs chegaram, o homem tentou fugir pelos fundos da agência, mas acabou detido. Com ele, foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, 31 munições do mesmo tipo e um telefone celular. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para serem periciados.

O nome do homem não foi divulgado. Ele também foi levado para a unidade e está à disposição da Justiça.