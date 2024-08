Homem morre após ser atropelado por caminhão-baú na Bahia

Motorista foi preso em flagrante - Foto: Reprodução | TV Subaé

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão-baú em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, nessa sexta-feira, 19. A vítima foi identificada como José Aloísio Dias Bastos, segundo a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia. O motorista foi preso em flagrante.

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima se abaixou para pegar algum objeto e foi atingido pelo caminhão.

O motorista foi encaminhado para o Complexo de Delegacias do bairro do Sobradinho pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele prestou depoimento e disse para a Polícia Civil que José Aloísio teria jogado uma pedra no para-brisa do caminhão.

Ele falou também que, enquanto o homem pegava novamente outro objeto para arremessar no vidro, jogou o veículo em cima dele em uma tentativa de pará-lo.

O delegado responsável pelo caso, Gustavo Coutinho, disse ao g1 que após a vítima ter jogado a pedra no para-brisa do carro, o motorista parou o caminhão e dois ajudantes desceram do carro para ver o que tinha acontecido e tirar fotos do estrago, quando José Aloísio pegou outra pedra para jogar no caminhão.

Nesse momento, “o motorista em momento de raiva saiu sozinho acelerando o caminhão na direção da vítima com a finalidade de tirar satisfação, mas ao avistar a vítima pegando mais uma pedra no chão, resolveu então jogar o veículo contra o homem”.

Gustavo Coutinho falou também que a vítima tentou ainda desviar para o lado direito, mas o motorista virou o caminhão com a finalidade de atropelar e “não se importou com a vida da vítima”.

De acordo com o delegado, o suspeito afirmou que nunca tinha visto a vítima anteriormente. O motorista foi preso e segue à disposição da Justiça.