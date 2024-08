Carga roubada avaliada em R$ 244 mil é recuperada em Dias D’Ávila

Uma carga com 23 pallets de sucos, shampoos e fraldas descartáveis foi recuperada na quinta-feira, 18, em Dias D’Ávila, por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Segundo a Polícia Civil, o caminhão com a mercadoria foi interceptado por três criminosos na BR-324, horas antes de ser localizado na Região Metropolitana de Salvador.

Leia também:

>>> Jornalista que se acha 'bonita demais' perde espaço na TV

>>> Após processo, Karoline Lima entrega filha para Éder Militão

>>> Já em Salvador, Lucho Rodriguez pode não fechar com o Bahia; entenda

Avaliados em R$ 244 mil, os produtos serão restituídos ao proprietário. O veículo também está disponível para devolução.

Equipes da unidade especializada e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) seguem com as diligências para identificar e localizar os suspeitos.