Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava em colheita de açaí | A TARDE

Um homem de 44 anos morreu ao receber descarga elétrica enquanto trabalhava em uma lavoura de açaí, na zona rural do município de Una, na região sul do estado, nesta terça-feira, 5.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Atenilson Muniz de Almeida. Atenilson teria sido eletrocutado após a vara em que ele utilizava como instrumento de colheita entrar em contato com a rede elétrica de alta tensão. No entanto, as informações não foram confirmadas pela Polícia Civil.

O homem era funcionário de uma fábrica de polpa de frutas e trabalhava na colheita de açaí, em uma fazenda localizada no distrito de Colônia, quando recebeu a descarga elétrica.

O corpo de Atenilson deve passar passar por necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, a cerca de 60 km de Una. Não há detalhes sobre velório e sepultamento.