Homem morre em acidente após caminhão capotar e pegar fogo na Bahia

Caminhão completamente queimado - Foto: Reprodução

Um caminhão-tanque capotou e pegou fogo no KM 45 da BA-639, no distrito de Inhobim, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite da última sexta-feira, 3. O motorista do veículo morreu no acidente e foi identificado como João Vítor, de 23 anos. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ainda de acordo com a PRE, o condutor perdeu o controle da direção enquanto passava por um trecho com declive. O veículo capotou e logo em seguida foi tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas quando chegou encontrou o caminhão completamente queimado e o tanque de combustível em chamas.

O corpo do motorista foi encontrado às margens da rodovia. Além dos bombeiros, duas guarnições da Polícia Militar também estiveram presentes no local.