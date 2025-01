Motorista bêbado é preso após provocar acidente em rodovia baiana

A prisão aconteceu na altura do quilômetro 264 da BR 101, em Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação PRF

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sexta-feira, 3, por se envolver em acidente alcoolizado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 287 da BR 101, em Laje, na Bahia.

Era por volta das 16h30, quando uma equipe da PRF foi informada de um acidente de trânsito, do tipo colisão traseira. No local, os policiais verificaram que o acidente envolvia dois veículos de passeio.

O condutor da caminhonete Saveiro apresentava características visíveis de embriaguez, como um forte odor etílico no hálito. Ele realizou o teste do etilômetro, sendo registrado o valor de 0,52 mg de álcool por litro de ar alveolar. O resultado no ‘bafômetro’ supera o limite que configura a conduta como crime.

O infrator, que reside na zona rural de São Félix (BA), foi preso por embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/97) e apresentado à autoridade policial de plantão da Polícia Civil, para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.