Indígena morre após acidente com moto em perseguição policial na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma indígena de 18 anos morreu nesta quinta-feira, 2, depois que a motocicleta em que estava se envolver em um acidente na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Militar (PM), Jadmile Barbosa estava acompanhada de um adolescente de 16 anos. A dupla tentava fugir de uma abordagem policial, após ser flagrada fazendo "manobras perigosas" no centro do município. Ainda segundo a PM, além de empinar o veículo durante a perseguição, o adolescente, que estava pilotando, também teria avançado semáforos e colocou as mãos na cintura com a motocicleta em movimento.

Em determinado momento, o garoto acabou perdendo o controle e o veículo bateu em um carro que estava estacionado na rua. Com o impacto da batida, ele e a jovem foram arremessados no chão. A viatura que estava atrás da dupla também bateu no carro ao tentar desviar das vítimas. Os militares não tiveram ferimentos.

Leia também:

>> "É uma honra", comenta Pablo sobre alcunha de 'Rei da Sofrência'

>> Advogado de 83 anos morre ao receber descarga elétrica de pisca-pisca

>> Jovem baleada por disparo feito pela PRF tem melhora do quadro clínico

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), onde passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da indígena foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre velório e sepultamento da jovem.

Já o piloto recebeu atendimento médico na unidade de saúde e permanece sob observação médica. O caso está sob investigação da delegacia da cidade.