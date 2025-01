Jovem baleada por disparo feito pela PRF tem melhora do quadro clínico

Juliana segue internada em estado grave no CTI - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Juliana Rangel, de 26 anos, atingida por um tiro disparado por policiais rodoviários federais na BR-040 na véspera do Natal, apresentou melhora do quadro clínico e está consciente, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ) na quinta-feira, 2.

O boletim diz ainda que foi “foi totalmente suspensa a sedação, com a paciente apresentando boa resposta, com abertura ocular espontânea e começando a interagir”;

A mãe da jovem esteve no hospital para fazer uma visita e disse estar confiante na melhora da filha. "É o dia mais feliz da minha vida, dia de saber que minha filha nasceu de novo. A gente acredita que foi o renascimento da nossa Juliana, nossa Juju", desabafou a mãe em entrevista à TV Globo.

De acordo com o médico, o projétil não acertou o cérebro da menina, e a recuperação dela é boa devido à gravidade dos ferimentos. "Só gratidão, minha irmã tá falando, ela falou 'eu te amo' pra mim. É muita emoção, meu coração está mais confortável, ela vai sair dessa", celebrou a irmã Jéssica Rangel.

Apesar da melhora, Juliana segue internada em estado grave no CTI, e não é possível afirmar se ela ficará com sequelas.

Relembre o caso

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida na região da cabeça, por disparos feitos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal.

Um inquérito para investigar a ação foi instaurado pela Polícia Federal (PF). Já o Ministério Público Federal (MPF) abriu um procedimento investigatório criminal para apurar a tentativa de homicídio contra a jovem.