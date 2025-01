Quadro de saúde de jovem baleada pela PRF á atualizado

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, segue internada com estado de saúde gravíssimo. - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Baleada pela Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal, a estudante Juliana Leite Rangel, de 26 anos, apresentou uma melhora em seu quadro de saúde. No última atualização, seu estado era considerado gravíssimo, agora, em nota divulgada neste domingo, 29, o quadro melhorou, passando de gravíssimo para grave.

Segundo o hospital Adão Pereira Nunes, houve uma "melhora clínica nas últimas 24 horas".

Além disso, a unidade afirma que o quadro segue delicado, porém agora permite a redução na dosagem sedativa da paciente. Porém ainda não é possível fazer uma atualização completa no nível de consciência e nem projetar possíveis sequelas. Juliana segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Confira a nota da Prefeitura de Caxias

"A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), informa que a paciente Juliana Leite Rangel, 26 anos, que deu entrada na unidade na noite do dia 24/12/2024, vítima de lesão por arma de fogo (PAF) na região do crânio, segundo boletim médico na data de hoje (29/12), passou do quadro gravíssimo para grave, com melhora clínica nas últimas 24 horas, com drogas vasoativas suspensas e mantendo a estabilidade.

A direção do HMAPN informa que o quandro ainda é delicado, mas já permitindo redução de sedação para avaliação de estímulos neurológicos. Ainda não é possível avaliação completa de nível de consciência e nem avaliar possíveis sequelas.

A paciente segue internada no CTI da unidade, em ventilação mecânica (entubada) e acompanhada pelo serviço de neurocirurgia, em conjunto com equipe multidisciplinar."