"É uma honra", comenta Pablo sobre alcunha de 'Rei da Sofrência'

Pablo se apresentou na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos ícones do arrocha no país, Pablo sobe ao palco durante a gravação do projeto ‘Bodega do Pablo', nesta sexta-feira (3), na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Em entrevista coletiva, o artista comentou sobre o fato de ser conhecido como o 'Rei da Sofrência'.

Questionado pelo Portal Massa!, o cantor explicou que é uma honra poder "carregar essa coroa", mas que não se intitula como rei. Para ele, o que vale é se manter conectado com o público.

"É uma honra para mim carregar esse título. Como falei, eu não me coloco título nenhum, mas se as pessoas têm esse respeito comigo e me fazem carregar essa coroa, eu carrego sim com muito carinho, não mostrando, mas respeitando, sabe?. Eu acho que é gratificante para mim carregar essa coroa sim, mas eu não me intitulo como rei. Eu acho que quando o público gosta, quando o público quer, eu vou respeitando da melhor forma possível", explicou o artista.

Além de Pablo, a gravação contou com convidados especiais de peso, como a banda Asas Livres e os cantores Nenho, Silfarley, Milsinho Toque Dez e Tayrone.