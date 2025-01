Primeiros na grade: fãs de Pablo fazem sacrifícios para assistir show

Ana Trindade, de 63 anos, à espera do show de Pablo - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma multidão chegou cedo para acompanhar a gravação do projeto ‘Bodega do Pablo’, do cantor Pablo, conhecido como ‘Rei da Sofrência’, nesta sexta-feira, 3, na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Assim que os portões foram abertos, por volta das 17h30, o Grupo A Tarde flagrou centenas de fãs correndo para a grade que separava o público do artista, na tentativa de ficarem mais próximos e acompanharem de perto Pablo e os convidados especiais, como a banda Asas Livres e os cantores Nenho, Silfarley, Milsinho Toque Dez e Tayrone.

Em entrevista à nossa reportagem, Ana Trindade, de 63 anos, contou que saiu de casa cedinho, junto com uma caravana de 10 amigas, para curtir o show de perto. Ela também parabenizou Pablo pela realização do evento gratuito.

“É muito bom começar o ano desta forma, com Pablo e ainda mais com Tayrone. É uma opção para a gente se divertir um pouco, né? Porque, às vezes, o show privado é muito caro e não dá para a gente ir, ainda mais quem é assalariada. Não é verdade?”, afirmou a senhora.

Em seguida, Jones da Hora e Roseane Neves relataram que saíram de Candeias diretamente para Salvador, com o objetivo de começar a primeira sexta-feira do ano com bastante sofrência. “Minha esposa é fanática por Pablo, então chegamos cedo para ela pegar um lugar na frente e ver o ídolo dela. Não tem coisa melhor para iniciar uma sexta-feira”, afirmou o marido, satisfeito por ter realizado o desejo da esposa.