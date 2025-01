Vereador cobra explicações sobre aumento da tarifa de ônibus

Documento foi apresentado nesta sexta-feira, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vereador Hamilton Assis (Psol) apresentou um ofício à prefeitura de Salvador nesta sexta-feira, 3, cobrando explicações sobre o aumento da tarifa de ônibus. A informação foi anunciada pelo edil por meio das redes sociais.

“Transparência e compromisso com o povo de Salvador! Hoje protocolei na Prefeitura um ofício solicitando informações detalhadas sobre o aumento da tarifa de ônibus e o uso dos subsídios concedidos às concessionárias”, diz a legenda da foto.

O parlamentar ainda lembrou que a Lei Orgânica do Município de Salvador, determina que o prefeito encaminhe à Câmara Municipal a planilha de custos antes de decretar qualquer aumento de tarifa.

“Como vereador, afirmo que não recebi essa planilha e que não há notícias que a mesma tenha chegado à Casa. Trata-se de um aumento ilegal”, diz o vereador.

O aumento da tarifa foi anunciado na última quinta-feira, 2, pelo governo Bruno Reis (União Brasil). O acréscimo é de R$ 0,40 no bolso dos soteropolitanos. Com isso, a passagem muda de R$ 5,20 para R$ 5,60, a partir do próximo sábado, 4.

O psolista afirmou que a população tem “direito de saber como o dinheiro público está sendo aplicado e quais os reais custos desse serviço essencial”. O vereador ainda afirmou que não aceitará “aumentos sem justificativas claras!”.

