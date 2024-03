Homem perde guarda de animal após agredir com facão | A TARDE

A Justiça da Bahia retirou do tutor a guarda de uma cadela que foi vítima de maus-tratos. De acordo com o Ministério Público Estadual (MP-BA), Tiago Queiroz de Souza foi flagrado, no sábado, 02, torturando o animal.

No pedido feito à justiça, o promotor de Justiça Samory Santos, relata que Tiago foi preso em flagrante no Povoado do Bom Prazer, no município de Lapão, quando maltratava a cadela, que foi submetida a golpes de facão, teve uma corda amarrada no pescoço e foi arrastada até uma estrada, onde foi abandonada.



A decisão foi do juiz Luís Roberto Cappio Pereira que ainda autorizou a liberdade provisória de Tiago Queiroz. O promotor Samory Santos destaca que a suspensão cautelar da guarda de animais domésticos é uma medida inovadora, que não decorre da lei, mas do poder-dever do juízo criminal

O MP-BA não informou o estado de saúde, nem o local onde o animal foi acolhido. Tiago vai responder pelo crime de maus-tratos.